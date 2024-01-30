أفضل دعاء لقضاء الحاجة.. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

دعاء قضاء الحاجة من أكثر الأدعية المستحبة والتي يبحث عنها كثير من الناس وذلك للاستعانة بالدعاء على قضاء حوائج الدنيا التي يواجهها الإنسان كل يوم، كما أن الدعاء له فضل عظيم وهو عبادة جليلة تقرب بين العبد وربه وتجعله في أفضل المراتب لديه، فخير ما يفعله المرء هو التضرع لله عز وجل بالدعاء والابتهال.

دعاء قضاء الحاجة

وفي دعاء قضاء الحاجة قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، إن أفضل ما يقوم به المرء إذا كان له حاجة يرغب في قضائها فعليه بصلاة الحاجة، حتى تقضي له أموره، ثم عليه بدعاء قضاء الحاجة ويأمل أن يقضي الله عز وجل حاجته.

وأضاف عبد الرازق خلال فيديو يتحدث فيه عن دعاء قضاء الحاجة، أنه ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم، أنه قال إذا ما أصاب أحدا قط هما أو حزنا فقال: «اللهم إني عبدك وابن عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك، و ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، إلا ابدله الله مكان الحزن فرحة وفي رواية أخرى فرجا».

وتابع عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، في دعاء قضاء الحاجة أ، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بمن سمع هذا الدعاء أن يتعلمه ويحفظه مما يعين على قضاء الحاجات.

أدعية مستحبة لقضاء الحاجة

ومن الأدعية المستحب ترديدها في دعاء قضاء الحاجة:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.