دعاء قضاء الحاجة للشيخ الشعراوي.. «لا إله إلا الله الحليم الكريم»

دعاء قضاء الحاجة للشيخ الشعراوي.. من الأدعية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، خاصة مع النفحات الرمضانية، والحرص على قراءة القرآن وترديد الأدعية المختلفة أملا في غفران ذنوبهم وأن يتقبل الله صالح الأعمال منهم.

وعن دعاء قضاء الحاجة للشيخ الشعراوي، فكان يدعو دائما ويقول: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

دعاء الشيخ الشعراوي لقضاء الحاجة

وهناك صيغة أخرى لـ دعاء قضاء الحاجة للشيخ الشعراوي، فكان يقول: «اللهم يا واجب الوجود.. وبك كل موجود، لا تدركه الأبصار لكمال ذاتك و تدرك انت الأبصار لحظاتك بصفاتك فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق و قد عززنا عن ادرك ما خلق».

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة

وبعيدا عن دعاء قضاء الحاجة للشيخ الشعراوي فهناك أدعية أخرى مستحبة لقضاء الحاجة، وذكرت دار الإفتاء فى هذا الشأن، أنه يستحب صلاة قضاء الحاجة وهي عبارة عن ركعتين، ثم ترديد دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

دعاء قضاء الحاجة في صلاة الفجر

وفى ذكر دعاء قضاء الحاجة، يقول الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء، أنه يستحب صلاة قضاء الحاجة قبل الفجر، فيصلي فيه الإنسان ويدعو الله، قائلا: «اللهم إنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتقضي حاجتي يا رسول الله إنى أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضي حاجتي»، وإذا لم يستطع الإنسان قول هذا الدعاء فعليه أن يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو الله بقضاء حاجته ويكررها كثيرًا.