بعد قرار المالية بالمد 3 أشهر.. طريقة سهلة لترخيص سيارات المصريين بالخارج

بعد أن قررت وزارة المالية مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج 3 أشهر كمدة أخيرة، يشرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري أسهل الطرق لترخيص سيارات المصريين بالخارج بعد دخولها إلى مصر.

ترخيص سيارات المصريين بالخارج كمالك أول

وأضاف هشام في حديثه لـ«الوطن» أن سيارات المصريين بالخارج هي سيارات زيرو جمارك يتم ترخيصها كمالك أول، أي أن ملف السيارة في المرور يثبت أن المستورد لهذه السيارة هو المالك الأول لها سواء كانت جديدة أو كسر زيرو أي لم يمر على تصنيعها سوى 3 سنوات، وفق الشروط المحددة من قبل وزارة المالية.

طريقة سهلة لترخيص سيارات المصريين بالخارج

وبحسب الخبير المروري فإن سيارات المصريين بالخارج يتم ترخيصها وفقا لهذه الإجراءات التي نظمها قانون المرور وهي كالتالي:

- تقديم أصل الإفراج الجمركي الخاص بالسيارة.

- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع، يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- أما إذا كانت السيارات مستوردة فيراعى تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بك.

- استعلام أمني من وحدة البحث الجنائي.

- سداد الضرائب والرسوم حسب السعة اللترية لكل سيارة.

- التحقق من كل شروط الأمن في السيارة المطلوب ترخيصها.

- رسوم رخصة سيارة.

- وتأتي رسوم استخراج رخصة سيارة، وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

- رسم بوليصة تأمين إجباري.

- قيمة الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

- رسوم تطوير منظومة النقل الذكي.

خطوات استخراج رخصة سيارة جديدة

- يقوم المهندس المختص بالوحدة بالحصول على بصمة الماتور والشاسية الخاص بالسيارة الجديدة.

- إجراء الفحص البيئي، وهذا الاختبار لا يتواجد في جميع المحافظات.

- اختبار طفاية الحريق، ويجب أن تكون أقل من 5 سنوات.

- التأكد من توافر حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس «عدم وجودهم بعد الحصول على الرخصة يعرضك للغرامة ولسحب الرخصة لمدة شهر».

- التوجه للموظف المختص لمراجعة أوراق الفحص الفني للسيارة، وتسجيلها على الكمبيوتر، واستلام كل المستندات، والتأكد من دفع الرسوم.

- ثم يتم بعدها تركيب اللوحات المعدنية، وأخيرًا استلام رخصة السيارة.