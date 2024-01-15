«التعليم» تعلن طريقة رفع إجابات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل آلية لرفع ملفات أوراق الإجابة لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» الفصل الدراسي الأول 2024 الأيام السابقة، والتي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية، وذلك عقب نهاية أيام امتحانات «أبناؤنا في الخارج».

طريقة رفع إجابات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

ووجهت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور الاحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التي لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين إتاحة آلية رفعها، كما يرجي العلم أنه سوف يتم قريبا نشر التطبيق الالكتروني الخاص بتلقي شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لـ«أبناؤنا فى الخارج».

وأهابت أولياء الأمور متابعة المنصة الرسمية للوزارة والخاصة بـ«أبناؤنا في الخارج» في كل ما يخص التعليمات والإجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بإمتحانات الطلاب وعدم التطرق لوسائل التواصل الاجتماعي، في هذا الشأن حرصا من الوزارة على عدم استغلالهم.