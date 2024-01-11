طريقة سهلة للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج قبل 30 يناير 2024

في 30 يناير الجاري تنتهي المدة المحددة لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وفق المعلن من قبل وزارة المالية وتشهد مبادرة السيارات زيرو جمارك إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج للاستفادة منها، وسعت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لتقديم كل التسهيلات للمصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وتشرح «الوطن» شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج وكذلك طريقة التسجيبل الإلكتروني للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج وهي كالتالي.

شروط استيراد سيارة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

- سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية.

- ألا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 عامًا.

- أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة بحد أقصى 3 سنوات.

- سداد 30% فقط من قيمة الضرائب الجمركية، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

- وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

- استيفاء إجراءات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

- سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- يجب تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج لهواتف الأندرويد، أو من هنــــا

- إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.

- استكمل بيانات الحساب والتي تتضمن: «الاسم - تاريخ الميلاد - الرقم القومي - بلد الإقامة - رقم مستند الإقامة ونوعه - وسيلة التواصل - بيانات الحساب البنكي بالخارج».

- اختر السيارة المراد استيرادها من أيقونة حاسبة الرسوم.

- استكمل طلبك بالموافقة على الشروط والاحكام.

- اتبع تعليمات التحويل البنكي.

- تابع الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.