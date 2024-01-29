خبير أمني: الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية بتوجيه إيراني

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية، هو جزء من هجوم وكلاء دولة إيران، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة هي امتداد للحرب الإسرائيلية على غزة.

الإشكالية الموجودة حاليًا

وأضاف «الشوبكي» عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإشكالية الموجودة حاليًا هو عدم وجود معدات أردنية عسكرية قادرة على التصدي لهذه العمليات، سواء بمنظومة الدفاع الجوي أو غيرها.

الرد الأمريكي على إيران

وتابع الخبير الأمني والاستراتيجي، أن هناك سيناريوهات متوقعة فيما يتعلق بالرد الأمريكي على إيران، أولها هو طرد وكلاء إيران بتوجيه الضربة للداخل الإيراني، وهذا سيناريو مستبعد، والسيناريو الآخر هو فتح قنوات اتصال بين أمريكا وإيران للتفاوض على قضايا محددة مثل وقف التصعيد في الشرق الأوسط لتجنب الوقوع فالحرب.

وذكر «الشوبكي»، أن هناك اعتبارات أمريكية ستكون أساسية في تحديد الرد المناسب من جانب الولايات المتحدة تجاه العملية الإيرانية في الفترة المقبلة تتمثل في الانتخابات الأمريكية وقضية تكساس وأيضًا الأزمة الروسية الأوكرانية.