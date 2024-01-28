أستاذ علوم سياسية: «فشل استراتيجي» للسياسة الأمريكية في التعامل مع إيران وإسرائيل

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك فشلا في السياسة الأمريكية في التعامل مع دولتين في الشرق الأوسط هما إيران وإسرائيل، ونتيجة هذا الفشل الاستراتيجي تحدث هذه الحروب والمشكلات.

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه سياسة خاطئة، وتعتبر أن إيران مشكلة للمحيط العربي والخليج العربي، ولا تؤثر على المصالح الأمريكية، لكن هذه الضربات من جماعات إيران، التي لا تقوم بأي شيء دون استشارة وتنسيق طهران تجعل الأمر واضحة، بأن هذه المقاربة غير صحيحة.

فشل الاستراتيجية الأمريكية في الملف الفلسطيني

وأوضح أن الحرب في غزة والحروب المتعددة والمتعاقبة تثبت أن الاستراتيجية الأمريكية في الموضوع الفلسطيني فاشلة، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضع صعب اليوم لأن السياسة الأمريكية، تتمثل في الرد على إيران وجماعاتها عندما يقتل أو يجرح أمريكي.

وأشار إلى أن أمريكا وجهت ضربة في العراق عندما جرح أمريكيين، بينما حادث اليوم خلف عن قتلى، وبالتالي هذا يعلي كلفة السياسة الأمريكية، خاصة أن إيران موجودة في لبنان وسوريا، لكن تريد إثارة المشكلات في الأردن لتظهر أنها فعلت شيئا من أجل غزة.