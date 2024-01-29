قيادي بفصائل غزة: قرار الأونروا بفصل موظفين فلسطينيين «خطوة مستنكرة»

أكد أحد قياديي فصائل غزة أن قرار إدارة الأونروا بفصل عدد من الموظفين الفلسطينيين بناء على مزاعم إسرائيل باشتراكهم في «الهجوم الإرهابي» عليها، دون تحقيق، هي خطوة مستنكرة وتفتقد أدنى مقومات المهنية، وذلك وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وشدد القيادي على دعوة الدول التي علقت تمويلها للأونروا، بالعودة الفورية عن هذا القرار والكف عن الانسياق الأعمى وراء رواية إسرائيل، مواصلًا: «ندعو الأونروا إلى العودة للعمل في كل مناطق غزة وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين».