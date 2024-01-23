تفاصيل وثيقة حماس عن طوفان الأقصى.. لماذا بدأت الحرب؟

كشفت وثيقة حماس عن طوفان الأقصى عدة رسائل حول العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية بداية من صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، التي تستمر حتى الآن ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

صدور وثيقة حماس طوفان الأقصى بلغتين

بحسب موقع «تليفزيون فلسطين»، نشرت حماس وثيقة طوفان الأقصى، باللغتين العربية والإنجليزية للعمل على شرح سبب اندلاع عملية طوفان الأقصى، التي تمت على حدود غزة على ثلاثة مستويات وهي برية وجوية وبحرية، وتم إصدار الوثيقة بعد مرور نحو 110 أيام على اندلاع الصراع بين الفصائل الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

18 ورقة لوثيقة حماس عن طوفان الأقصى

وجاءت وثيقة حماس حول طوفان الأقصى في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن، إلى أكثر من 25 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات، وظهرت الوثيقة في 18 ورقة بعنوان «هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟»، وأكدت حماس أن هجمات يوم 7 أكتوبر، كانت خطوة ضرورية من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وثيقة طوفان الأقصى وتعليق على حصار إسرائيل للشعب الفلسطيني

وأكدت وثيقة حماس عن طوفان الأقصى أن الشعب الفلسطيني يواجه إسرائيل في معركة ممتدة منذ 105 أعوام، وسط معاناة من كل أشكال القهر والظلم، ومصادرة الحقوق الأساسية، في ظل تنفيذ سياسات الفصل العنصري، حيث يعاني قطاع غزة من حصار خانق مستمر منذ أكثر من 17 عاما، وهو الأمر الذي حول قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وسط استخدام أمريكا لفيتو ضد أي محاولة تعمل على إلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي.