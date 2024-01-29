ضبط 112 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام مديرية التموين بشن حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 112 مخالفة متنوعة في مجال المخابز و الأسواق.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز

وأشار «دايرة» في بيان له، إلى أن الحملات التموينية بمحافظة الدقهلية جاءت من قبل إدارة الرقابة التموينية والتجارية ناحية بلقاس، وتمي الأمديد، مركز المنصورة، نبروه، مركز ميت غمر، بندر ميت غمر، طلخا.

ضبط عدة مخالفات في الحملات

واوضح أن الحملات التموينية جاءت كالآتي:

- 2 محضر عدم سجل تفتيش.

- 12 محضر تصرف في 108 أجولة.

- 25 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

- محضر توقف عن الإنتاج.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 37 محضر نقص وزن.

- 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- محضر سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

- محضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية).

- محضر تصرف في سلع مدعمة بقيمة 1000 لتر (مواد بترولية).

- 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

- محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (أسطوانة غاز).