رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط 548 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية خلال أسبوع

كتب:

آية حسنين
09:30 م | السبت 27 يناير 2024
تموين الدقهلية

تموين الدقهلية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، ضبط إدارة الرقابة التموينية في المحافظة، نحو 500 مخالفة تموينية على مدار الأسبوع، من خلال حملات في عدد من الإدارات بالمحافظة.

ضبط 500 مخالفة تموينية في الدقهلية

وأشارت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، إلى شنّ المديرية، الحملات تنفيذًا لقرارات وتعليمات وزير التموين، بضرورة عمل حملات من أجل التأكد من وصول الدعم إلى المواطنين.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكدت أنه جرى تنفيذ الحملات التموينية في محافظة الدقهلية على مدار 7 أيام، كالآتي:

- الجمعة: ضبط نحو 15 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز.

- الخميس: ضبط 86 مخالفة تموينية.

- الأربعاء: ضبط 109 مخالفات تموينية.

- الثلاثاء: ضبط 109 مخالفات تموينية.

- الاثنين: ضبط 67 مخالفة تموينية.

- الأحد: ضبط 89 مخالفة تموينية.

- السبت: ضبط 57 مخالفة تموينية.

اقرأ المزيد:

ضبط 40 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق في الدقهلية

ضبط 13 مخالفة خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة بالإسكندرية

«تموين كفر الشيخ»: ضبط 32 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق
بقلم آية حسنين