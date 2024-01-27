ضبط 548 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية خلال أسبوع

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، ضبط إدارة الرقابة التموينية في المحافظة، نحو 500 مخالفة تموينية على مدار الأسبوع، من خلال حملات في عدد من الإدارات بالمحافظة.

ضبط 500 مخالفة تموينية في الدقهلية

وأشارت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، إلى شنّ المديرية، الحملات تنفيذًا لقرارات وتعليمات وزير التموين، بضرورة عمل حملات من أجل التأكد من وصول الدعم إلى المواطنين.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكدت أنه جرى تنفيذ الحملات التموينية في محافظة الدقهلية على مدار 7 أيام، كالآتي:

- الجمعة: ضبط نحو 15 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز.

- الخميس: ضبط 86 مخالفة تموينية.

- الأربعاء: ضبط 109 مخالفات تموينية.

- الثلاثاء: ضبط 109 مخالفات تموينية.

- الاثنين: ضبط 67 مخالفة تموينية.

- الأحد: ضبط 89 مخالفة تموينية.

- السبت: ضبط 57 مخالفة تموينية.