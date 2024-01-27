ضبط 40 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية، عن قيام مديرية التموين بضبط مخالفات متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وتمكنت من ضبط نحو 40 مخالفة تموينية.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» إلى أنه تم تكليف الإدارات المختلفة في المحافظة بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من مركزي «ميت غمر، بلقاس»، إذ تم المرور على 45 مخبزا للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح دايرة أنه تم تحرير 32 مخالفة في الرقابة على المخابز بمحافظة الدقهلية و 8 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

4 محاضر تجميع بطاقات 111 بطاقة.

1 محضر تصرف في 12شيكارة.

9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

18 محضرا نقص وزن.

5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

وأكد أن المديرية تقوم بتوعية الجهات والمرور الدوري، من خلال مختلف الإدارات التموينية في المحافظة للتأكد من الحفاظ على الدعم.