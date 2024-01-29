لو عندك ارميها فورا.. «إير فراير» تسبب مرضا خطيرا وهذه مواصفاتها

الكثير من السيدات يرغبن في شراء القلاية الهوائية، اعتقادا منهن أنها موفرة للزيت وتنتج طعاما صحيا وخاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، لكن كثيرين لا يعرفون المخاطر الصحية التي قد تنتج عن القلاية الهوائية المسماة بـ«إير فراير»، إذ حذَّرت دراسة أمريكية من استخدامها بمواصفات معينة.

لو عندك ارميها فورا.. القلاية الهوائية تسبب السرطان

لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، أجبرت بعض الشركات المنتجة لـ القلاية الهوائية، سحب نحو مليوني قطعة من السوق وذلك بعد أن تبين أنها تسبب الإصابة بأنواع سرطان وبخاصة سرطان الثدي، وفق موقع «Eg.consume»، وبخاصة نوع القلاية غير المرتبطة بالطلاء غير اللاصق الموجود بها.

الدراسة الأمريكية أيضا حذرت من نوع القلاية الهوائية التي تحتوي على جزيئات متعددة الفلور، والمعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، والتي تتواجد في الطبقة غير اللاصقة للسلة، إذ أكد الخبراء أنها تسبب الإصابة بالسرطان لأنها تكون مرتبطة بالمستويات العالية من بعض المواد الكيميائية الموجودة في بعضها.

العلماء الذين أجروا الدراسة أكدوا أن التعرض لمستويات عالية من المواد «البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل»، يتسبب في الإصابة بالمشاكل الصحية، من بينها، اختلال الهرمونات التي تسبب أنواع السرطان، وبخاصة عند التعرض لمستويات عالية من المواد الكيميائية الأبدية أو «PFAS» يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.

تحذير من «إير فراير»

الدكتور نيد كالونج، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية كولورادو للصحة العامة بأمريكا، أكد أن المواد الكيميائية تتداخل مع إنتاج وإطلاق ونقل وغيرها من أعمال الهرمونات الطبيعية في الجسم التي تحافظ على التوازن الهرموني الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

الدكتور طارق يوسف، أخصائي الأورام، أكد لـ«الوطن»، أن هناك مخاطر كثيرة لاستخدام القلاية الهوائية، حيث إن المواد الكميائية الأبدية PFAS، تجعل المنتجات الاستهلاكية غير لاصقة، وطاردة للزيت والماء، ومقاوِمة لتغير درجة الحرارة، وهي ما تسبب الإصابة بالسرطان.

«إير فراير» والإصابة بالسرطان

أخصائي الأورام، قال أيضا، إن استخدام درجات الحرارة العالية من الهواء والتي تستخدم في القلاية الهوائية أو «إير فراير»، قد يسبب مشاكل صحية كالسرطان وأمراض الكلى، فضلا عن أن استخدام الأطعمة نصف المقلية التي تحتوي على الزيت، يتسبب في تناول الشخص السعرات الحرارية ذاتها في الأطعمة المقلية العادية.

الزيوت مفيدة للصحة وتساعد في تكوين خلايا الجسم ولإمداد الجسم ببعض الفيتامينات مثل D وE، كما تمد الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية.