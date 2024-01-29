شروط الحجز في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي.. والأوراق المطلوبة

مستشفى بهية مؤسسة غير ربحية متخصصة في علاج سرطان الثدي بالمجان، وتقدم مجموعة كاملة من خدمات علاج سرطان الثدي، وتعتمد على أحدث التقنيات والمعايير الطبية في علاج سرطان الثدي، وتضم فريقًا طبيًا متخصصًا من الأطباء والجراحين وأخصائيي الأورام الإشعاعية وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التغذية، لذا نستعرض شروط الحجز في مستشفى بهية.

شروط حجز موعد للكشف المبكر

أوضحت مستشفى بهية، عبر موقعها الرسمي، على الإنترنت شروط حجز موعد للكشف على سرطان الثدي بها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يمكن حجز موعد للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى بهية لمن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

- أن يكون السن 35 عامًا فما فوق في حالة وجود تاريخ وراثي، أو 40 عامًا فما فوق في حالة عدم وجود تاريخ وراثي.

- عدم وجود أعراض.

- أما شروط حجز موعد بعيادة الجراحة، يشترط ظهور أعراض.

- أن يكون السن من 25 عامًا فما فوق.

- مواعيد الاتصال من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

- من المهم حجز موعد في مستشفى بهية مبكرًا، خاصةً في حالة وجود تاريخ وراثي أو ظهور أعراض.

خطوات حجز موعد كشف في مستشفى بهية؟

للحصول على موعد في مستشفى بهية، يمكن الاتصال على الخط الساخن 16602، حيث يقوم ممثل خدمة العملاء بتوجيه أسئلة للتعرف على حالة المريض، وبناءً على الإجابة عليها يتم تحويل المصاب إلى الكشف المبكر أو عيادة الجراحة حسب المكان المتاح بمستشفى بهية.

أو التوجه للفرع المستفى بحي الشيخ زايد 40 أمام الحي الأول، أمام كلية الهندسة.

أو مركز بهية الهرم 4 شارع علوبة أول شارع الهرم بجوار داري

أو عبر الإيميل التالي: baheya@baheya.org

المستندات المطلوبة للكشف بمستشفى بهية

عند مجيء موعد الكشف بمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي لا بد من إحضار المستندات التالية:

- البطاقة الشخصية وتحديد موعد لتوقيع الكشف.

كيفية التبرع لمستشفى بهية

تتولى جمعية رسالة جميع تكاليف علاج المرضى داخل المستشفى، وباب التبرع مفتوح أمام المواطنين والمؤسسات للمساهمة في مكافحة هذا المرض.

عبر الموقع الإلكتروني من هنـــــا.

أو من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 0235823371 أو 01011095526.

أو عنوان مستشفى بهية بمحافظة الجيزة، شارع الهرم بالقرب من مسجد السلام.

ما أنواع أمراض الثدي؟

تشمل أمراض الثدي العيوب الخلقية أو الوراثية، والأمراض المكتسبة والعيوب أو الأمراض الوراثية: مثل عدم إكتمال نمو الثدي، تفاوت في حجم الثديين أو الحلمات، الثدي الإضافي، وتليفات الثدي التي تؤثر في الشكل.

وهذا يستشار فيه جراح التجميل و بالإمكان تصليحه وعلاجه بنسب نجاح ونتائج مرضية جدا.

أما الأمراض المكتسبة، وتشمل الإلتهابات الميكروبية، والإلتهاب الغير ميكروبية، والأورام الحميدة والغير حميدة.

متى يجب على السيدة زيارة عيادة الثدي؟

يمكن للسيدة زيارة عيادة الثدي في حالة وجود الآتي:

- إفرازات من الحلمة.

- آلام في الثدي.

- وجود كتل أو تغير في شكل أو لون الثدي.

- تاريخ عائلي يسبب قلق للمريضة.

ما أنواع إفرازات الحلمات؟ وكيف يتم التعامل معها؟

قد تكون إفرازات الحلمة من حلمة واحدة أو الاثنتين، بشكل مستمر أو متقطع، وقد تكون مصحوبة بآلام تلقائية أو فقط عند الضغط عليها، وقد تكون الإفرازات أصفر فاتح أو غامق أو أخضر أو بني، وقد تكون مصحوبة بدم، وفي جميع الأحوال يجب مراجعة جراح الثدي المتخصص.

يتم عمل الفحوصات اللازمة، ويتم الاهتمام بالإفرازات المصحوبة بالدم، لاحتمالية وجود نتوءات لحمية داخل القنوات اللبنية، وتخضع المريضة لجراحة طبقا لما توضحه الفحوصات، وإن لم تخضع المريضة لجراحة فيجب المتابعة الدورية، وتحتاج الإفرازات التلقائية لجراحة استئصال القنوات اللبنية خلف الحلمة.

ما أسباب آلام الثدي؟

آلام الثدي معتادة لدى كثير من السيدات قبل سن اليأس، فأكثر من نصف السيدات يصبن بهذا في وقت ما، وهناك نوعان رئيسيان من آلام الثدي.

1- ألم مرتبط بالدورة الشهرية

ويبدأ غالبا أسبوع قبل الدورة ويتحسن بعدها، وقد تشعر المرأة بآلام وسخونة في الثدى مع تورمه، بسبب تغيرات الهرمونات الشهرية قد تجعل أنسجة الثدي حساسة، أو بسبب بدء استعمال حبوب منع الحمل أو بعض الأدوية أو التدخين.

2- ألم غير مرتبط بالدورة

وتكون إما آلام من الثدى ذاته أو آلام من العضلات أو الضلوع خلف الثدي، ومن أسباب هذا النوع بعض الأمراض أو الأورام أو الأكياس الحميدة في الثدي، أو إلتهابات روماتيزمية أو إصابة أو حادثة سابقة، إذا تكرر فيجب استشارة جراح الثدي للتأكد من عدم وجود ما يدعو للإنزعاج.

ما تفسير وجود كتلة في الثدي؟

معظم الأورام التي تشعر بها السيدات يثبت أنها حميدة ولكن لا يمكن الجزم بذلك دون استشارة الجراح المتخصص، لا يجب تجاهل أي كتلة في الثدي لو استمرت أكثر من أسبوعين.

ويجب على كل امرأة أن تعرف طبيعة ثديها لتتعرف على أي تغيرات حديثة، فلكل مرحلة عمرية خصائصها معظمها حميد في الأصغر عمرًا و تزداد احتمالية كونها خبيثة كلما تقدم العمر، ويجب الفحص بواسطة الجراح المتخصص وعمل الفحوصات اللازمة.

ما أورام الثدي الحميدة؟

أورام الثدي الحميدة مجموعة من الأورام غير الضارة بالصحة، ويجب تشخيصها بدقة للتأكد من أنها حميدة وليست خبيثة، ويجب التنويه أن الأورام الحميدة لا تتحول لورم خبيث بالمرة.