هل تكرار فتح وغلق التليفزيون عادة خاطئة.. مفاجأة غير متوقعة

تكرار فتح وغلق التليفزيون عادة شائعة يفعلها الكثير من الناس، قبل الذهاب إلى النوم أو أثناء اليوم خلال الحياة اليومية العادية، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن تلك العادة إذا زادت عن الحد قد تدمر التليفزيون بسبب التأثير على شحنات الكهرباء، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

عادة خاطئة عند استخدام التليفزيون

أول شيء يتكرر فتحه وغلقة وشد الفيشة هو التليفزيون، وبحسب حديث عمرو العربي، فني كهربائي، لـ«الوطن»، فإن فتح وغلق التليفزيون بصورة متكررة هي عادة يفعلها الكثير من الناس اعتقادًا منهم إن ذلك سبب للتوفير، أو لغلق التليفزيون بصورة عامة، ولكن لا يعرفون أن زيادتها من الممكن أن تؤثر على الكهرباء بسبب التأثير على المستقبلات بداخله.

هل تكرار فتح وغلق التليفزيون عادة خاطئة؟

وأضاف أن التليفزيون يطلق مجموعات من الإلكترونات التي لا بد أن تكون متصلة لفترة من الوقت لجودة التشغيل، ولكن إذا تم الفصل بصورة مفاجئة أكثر من مرة على مدار فترة زمنية قليلة، يتسبب في إعطاء قراءات خاطئة والتأثير على وحدة التشغيل لدى شاشة التليفزيون: «كمان بيتم التأثير على التيار الكهرباء، وممكن يدمره».

وأوضح «العربي»، أنه تكمن الخطورة في فصل وإعادة تشغيل التليفزيون، في فعل ذلك بصورة مستمرة وكثيفة: «خطر نقفل ونفتح التليفزيون أكتر من اللازم، لأن مش قفله وفتحه كل ساعة هيوفر في الكهرباء، لأن ده بيأثر على الوحدات الموصلة للكهرباء، عادي نقفله بالليل لإتاحة الوقت لاستراحة الأنظمة بداخلة أو مرتين بالكتير في اليوم».

طرق ترشيد الكهرباء

وقدم نصائح لترشيد الاستهلاك والحفاظ على التليفزيون، من خلال ما يلي:

- الصيانة للتليفزيون باستمرار ضرورية.

- يستحسن عند انقطاع الكهرباء فصل مفتاح الكهرباء.

- المحافظة على التليفزيون بانتظام عن طريق استخدام مزيلات الرطوبة.