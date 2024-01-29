خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية.. «كله إلكتروني»

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، أمر يهم المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وتسهيلا على المواطنين، فقد أتاحت شركة الكهرباء بالإسكندرية طرقا إلكترونية لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري ودفع الفواتير ودعم تراكمها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

وأتاحت شركة الكهرباء بالإسكندرية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من هنـــــــــــــا.

- اختيار رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسكندرية.

- إدخال الرقم الآلي الخاص بالعداد المطلوب.

- يوجد الرقم الآلي أسفل الاسم في فاتورة الكهرباء.

- ضغط على كلمة «حفظ».

- تظهر جميع المعلومات الخاصة بفاتورة الكهرباء والسعر المراد سداده، مقابل الاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــــا.

- اختر الاستعلام عن الفواتير.

- سجل الدخول، إذا كان لدك حساب.

- قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

- كتابة البيانات وتحدد شركة توزيع الكهرباء التابع لها بحسب المنطقة السكنية.

- اكتب كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية.

- ادخل رقم الحساب الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير.

- تظهر قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية بالخط الساخن

ويمكن للمواطن التواصل مع مركز خدمة العملاء من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، عن طريق الاتصال على رقم 121.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء من المنزل

أتاحت شركة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحفظة البنكية، ويمكن سداد الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع الشركة القابضة للكهرباء من هنــــــا.

- اضغط على أيقونة «دفع الفاتورة».

- اكتب رقم الهاتف المحمول.

- ادخل بيانات العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

- اضغط على الدفع بواسطة فوري.

جدول تخفيف الأحمال بالإسكندرية

وحددت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، جدول مواعيد تخفيف الأحمال في منطقة سيدي بشر، عقب قرار الحكومة بمنع قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الخامسة مساءً.

وبحسب جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بسيدي بشر في الإسكندرية، جرى تقديم المواعيد الخاصة بقطع الكهرباء، لتبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساءً، في جميع المناطق.

كيفية تقديم شكاوى بخصوص انقطاع الكهرباء

يمكن للمواطنين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في فترة تخفيف الأحمال التقدم بشكوى للكهرباء باتباع أحد الطرق الآتية:

- التوجه إلى مقر جھاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الكائن 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.

- إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- من خلال الفاكس على رقم 23421479.

- الاتصال على الهاتف 23421475 والداخلي 154.