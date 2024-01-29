طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الدقهلية.. «رقم لكل مركز»
كتب:
آية حسنين
07:08 م | الإثنين 29 يناير 2024
طرق تقديم شكاوى الكهرباء - تعبيرية
يتطلع الكثير من المواطنين بمحافظة الدقهلية لمعرفة طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في نطاق المراكز التابعة لهم، إذ حددت شركة الكهرباء عددا من الطرق من أجل الإبلاغ وتقديم الشكاوى الخاصة بالأعطال.
طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء بالدقهلية
وأشارت شركة الكهرباء في محافظة الدقهلية إلى أنه يوجد عدد من الطرق التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى بالأعطال من خلالها وهي:
- هندسة كهرباء قرى السنبلاوين 2 رقم التليفون: 0506695756
- هندسة كهرباء قرى ميت غمر 2 رقم التليفون: 0506902342
- هندسة كهرباء قرى طلخا رقم التليفون: 0502526912
- هندسة كهرباء أجا رقم التليفون التليفون: 0506456222
- هندسة كهرباء غرب المنصورة 2 رقم التليفون: 0502257229
- هندسة كهرباء قرى المنصورة 2 رقم التليفون: 0502260822
- هندسة كهرباء شرق المنصورة رقم التليفون: 0502314012
- هندسة كهرباء مدينة ميت غمر رقم التليفون: 0506909474
- هندسة كهرباء قرى السنبلاوين 1رقم التليفون: 0506695756
- هندسة كهرباء طلخا رقم التليفون: 0502526912
- هندسة كهرباء أجا شرق رقم التليفون: 0506456222
- هندسة كهرباء منية سندوب رقم التليفون: 0502359654
- هندسة كهرباء غرب المنصورة 1 رقم التليفون: 0502257229
- هندسة كهرباء قرى ميت غمر رقم التليفون: 0506902342
- هندسة كهرباء نبروه رقم التليفون: 0502401217
- هندسة كهرباء تمي الأمديد رقم التليفون: 0506850452
- هندسة كهرباء مدينة السنبلاوين رقم التليفون: 0506693956
- هندسة كهرباء كوم النور رقم التليفون:0506905460
- هندسة كهرباء دكرنس رقم التليفون: 0507474232
- هندسة كهرباء المطرية رقم التليفون: 0507750091
هندسة كهرباء مدينة بلقاس رقم التليفون: 0502797672
هندسة كهرباء مدينة شربين رقم التليفون: 0507920184
هندسة كهرباء مدينة المنزلة رقم التليفون: 0507705500
هندسة كهرباء منية النصر رقم التليفون: 0507495600
هندسة كهرباء الجمالية رقم التليفون: 0507730343
هندسة كهرباء ميت سلسيل رقم التليفون: 0502710710
هندسة كهرباء بني عبيد رقم التليفون: 0502640400
هندسة كهرباء قرى شربين رقم التليفون: 0507932485
هندسة كهرباء قرى بلقاس رقم التليفون:0502795203
هندسة كهرباء الستاموني رقم التليفون: 0502967593
هندسة كهرباء جمصة رقم التليفون: 0502740816
هندسة كهرباء قرى المنزلة رقم التليفون: 0507707375
كما يمكن تقديم الشكاوى من الموقع الإلكتروني للشركة هـنـا، أو عن صفحة الشركة على «فيسبوك»، أو عن طريق «الواتساب» عبر الرقم 01097217682.