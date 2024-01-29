طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الدقهلية.. «رقم لكل مركز»

يتطلع الكثير من المواطنين بمحافظة الدقهلية لمعرفة طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في نطاق المراكز التابعة لهم، إذ حددت شركة الكهرباء عددا من الطرق من أجل الإبلاغ وتقديم الشكاوى الخاصة بالأعطال.

طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء بالدقهلية

وأشارت شركة الكهرباء في محافظة الدقهلية إلى أنه يوجد عدد من الطرق التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى بالأعطال من خلالها وهي:

- هندسة كهرباء قرى السنبلاوين 2 رقم التليفون: 0506695756

- هندسة كهرباء قرى ميت غمر 2 رقم التليفون: 0506902342

- هندسة كهرباء قرى طلخا رقم التليفون: 0502526912

- هندسة كهرباء أجا رقم التليفون التليفون: 0506456222

- هندسة كهرباء غرب المنصورة 2 رقم التليفون: 0502257229

- هندسة كهرباء قرى المنصورة 2 رقم التليفون: 0502260822

- هندسة كهرباء شرق المنصورة رقم التليفون: 0502314012

- هندسة كهرباء مدينة ميت غمر رقم التليفون: 0506909474

- هندسة كهرباء قرى السنبلاوين 1رقم التليفون: 0506695756

- هندسة كهرباء طلخا رقم التليفون: 0502526912

- هندسة كهرباء أجا شرق رقم التليفون: 0506456222

- هندسة كهرباء منية سندوب رقم التليفون: 0502359654

- هندسة كهرباء غرب المنصورة 1 رقم التليفون: 0502257229

- هندسة كهرباء قرى ميت غمر رقم التليفون: 0506902342

- هندسة كهرباء نبروه رقم التليفون: 0502401217

- هندسة كهرباء تمي الأمديد رقم التليفون: 0506850452

- هندسة كهرباء مدينة السنبلاوين رقم التليفون: 0506693956

- هندسة كهرباء كوم النور رقم التليفون:0506905460

- هندسة كهرباء دكرنس رقم التليفون: 0507474232

- هندسة كهرباء المطرية رقم التليفون: 0507750091

هندسة كهرباء مدينة بلقاس رقم التليفون: 0502797672

هندسة كهرباء مدينة شربين رقم التليفون: 0507920184

هندسة كهرباء مدينة المنزلة رقم التليفون: 0507705500

هندسة كهرباء منية النصر رقم التليفون: 0507495600

هندسة كهرباء الجمالية رقم التليفون: 0507730343

هندسة كهرباء ميت سلسيل رقم التليفون: 0502710710

هندسة كهرباء بني عبيد رقم التليفون: 0502640400

هندسة كهرباء قرى شربين رقم التليفون: 0507932485

هندسة كهرباء قرى بلقاس رقم التليفون:0502795203

هندسة كهرباء الستاموني رقم التليفون: 0502967593

هندسة كهرباء جمصة رقم التليفون: 0502740816

هندسة كهرباء قرى المنزلة رقم التليفون: 0507707375

كما يمكن تقديم الشكاوى من الموقع الإلكتروني للشركة هـنـا، أو عن صفحة الشركة على «فيسبوك»، أو عن طريق «الواتساب» عبر الرقم 01097217682.