مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان تاجر سمك في المعلم

يخوض الفنان مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2024، بمسلسل المعلم، الذي يواصل تصويره حاليًا، للحاق بالسباق الرمضاني.

أحداث مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم، في شادر السمك، إذ يجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك، يواجه العديد من الصراعات والمنافسات، في السوق، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي- شعبي.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل «المعلم»، من بطولة مصطفى شعبان، سيد رجب، هاجر أحمد، سلوي عثمان، انتصار، أحمد بدر، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، من إنتاج سينرجي، وإخراج مرقس عادل.

كواليس تصوير مسلسل المعلم

وجرى تصوير مسلسل المعلم، بين محافظتي القاهرة والسويس، وشهد تصوير المسلسل توقف فتره بسبب مرض والد مصطفي شعبان المفاجئ وإجراء عمليه جراحية في القلب، ما جعل «مصطفى» يتواجد معه بشكل دائم، خلال فتره مرضه، حسبما ذكر طارق النهري، أحد أبطال العمل لـ«الوطن».

مسلسل «بابا المجال»

وخاض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل بابا المجال، الذي شارك بجانبة كلّ من باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف.