دعاء صلاة الاستخارة للزواج.. الخطوات الصحيحة

قبل القدوم على خطوة الزواج، يحرص الكثيرون على أن يستخيروا الله عز وجل في تلك الخطوة الهامة والفارقة في حياة كل إنسان.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لمن يريد طلب الزواج من شخص معين ويريد أن يستخير الله عز وجل، عليه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، بنية الاستخارة، في غير أوقات الكراهة، ويستحب قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون فيهما.

وأضافت دار الإفتاء أنه بعد التسليم من الركعتين، يثني المستخير على الله بصفاته، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، ثم يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويسأله التوفيق لما فيه الخير والصلاح، وأن يختار له ما فيه رضاه.

دعاء صلاة الاستخارة للزواج

وتابعت «الإفتاء» أنه من دعاء الاستخارة للزواج أن يقول المسلم، بعد الصلاة على النبي: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه ورضني به، وإن كنت تعلم أن زواجي من فلان شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به».