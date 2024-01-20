دعاء الاستخارة للزواج.. دار الإفتاء توضح أفضل صيغة له

يسعى العديد من الشباب والبنات إلى التعرف على دعاء الاستخارة للزواج وأفضل صيغة له، لا سيما حين يبدأ العبد في مواجهة بعض العقبات في درب الزواج، فيكون الدعاء هو وسيلة الطمأنينة بالنسبة لهم، كما أن الكثيرين يعتمدون على صلاة الاستخارة حتى يرزقهم الله سبحانه وتعالى بزوج أو زوجة مناسب وصالح.

دعاء الاستخارة للزواج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في واحدة من فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن الدعاء هو الإجابة لكل سؤال لم يتمكن العبد من معرفة إجابته، أي أنه في حال شعر العباد بالحيرة أو الضيق أو غيره، عليهم فقط أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وعلى من يرغب بالزواج أن يحرص على الإكثار من ترديد دعاء الاستخارة للزواج، لا سيما خلال أيام وليالي شهر رجب المبارك.

كما لفتت إلى أن دعاء الاستخارة للزواج واحد من الأدعية التي يحرص عليها العديد من العباد، لا سيما مع بداية شهر رجب وهو واحد من الأشهر الحرم، وتكون نسبة استجابة الدعاء فيه أكبر من أي وقت آخر، فمن المستحب أن يستغل العبد هذا الشهر في الدعاء ليُرزق بالزواج.

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الاستخارة للزواج، أشارت الإفتاء إلى الآتي:

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ».

- «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ زواجي من فلان بن فلانة خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وعَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ زواجي من فلان بن فلانة شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وعَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ».

دعاء الاستخارة للزواج المستحب

وأكدت دار الإفتاء أن دعاء الاستخارة للزواج لم يرد له صيغة محددة، ليحرص عليها العبد، بل إن هناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة بها في نفس ذات الإطار، وأن الأصل في المسألة هو استحضار النية، كما لفتت إلى أن هناك بعض الأدعية تكون مستحبة، ومن هذه الأدعية:

- «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب»

- «اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان خير لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن زواجي من فلان شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه.. واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به»