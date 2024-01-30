«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل الانتهاكات في جنين.. اغتيالات واقتحامات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في مدينة جنين، وتسلل نحو 10 أشخاص من أفراد قوة إسرائيلية خاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين إلى مستشفى ابن سينا في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، واغتالوا 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقين باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن الشهداء بينهم مصاب يتلقى العلاج منذ 3 شهور بالمستشفى أحد أبرز قادة فصيليين اثنيين من الفصائل الفلسطينية في جنين.

وفي وقت لاحق، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية اليوم، مدينة جنين، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين شرق قلقيلية

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين من عزون والنبي الياس شرق قلقيلية، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنيين، من مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وفجر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة سنجل شمال رام الله وتمركزت وسطها.

وفي قطاع غزة، الذي يعاني من القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، استشهد عدد من الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم 116 من العدوان.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، فيما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمحيط مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.