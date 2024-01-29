قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التصعيد في جنين.. سقوط شهداء واستهداف المستشفيات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، من اقتحامات وإطلاق الرصاص تجاه المستشفيات، والاعتداء على المسعفين، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني، غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وفجر اليوم، استشهد شاب فلسطيني يدعى ثائر نعيم حمو، 21 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالبطن، في بلدة اليامون غرب جنين.

وفي وقت سابق، أصيب شاب فلسطيني، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، إنّ رصاص جنود الاحتلال، طال قسم الولادة في «مستشفى جنين الحكومي».

إطلاق النار بكثافة في محيط «مستشفى جنين الحكومي»

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشارع المؤدي لدوار الحصان وثلاجات الموتى قرب «مستشفى جنين الحكومي»، كما أطلق الجنود، النار بكثافة في محيط المستشفى، وفق لما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية.

قوات الاحتلال تستهدف المسعفين في جنين

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب على عدد من المسعفين من طواقم إسعاف الهلال الأحمر، فيما اعتقل أحدهم ويدعى جمال القنديل، في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بالآليات العسكرية، مدينة جنين من كافة مداخلها، برفقة أكثر من 6 جرافات «دي 9»، فيما سمع أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال في أجواء المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابين فلسطينيين، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابًا من بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي قرية دير أبو ضعيف بمحافظة جنين، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما.

«الصحة العالمية»: قطع التمويل عن «الأونروا» لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالفلسطينيين

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالفلسطينيين بقطاع غزة الذي يعاني بشدة، مناشدًا عبر إكس «تويتر سابقا»، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي للوكالة الأممية.

بدوره، أوضح رئيس الوزراء الإسكتلندي، حمزة يوسف، أنّ حكومة بلاده لن توقف أو تسحب المساعدات المقدمة لـ«الأونروا»، مؤكدًا، عبر إكس، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، التزام الحكومة، بضرورة استمرار وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، أن بلاده لا تنوي وقف تمويل العمل الحيوي، الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا بقطاع غزة، مضيفًا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أنّ الوكالة الأممية تقدم المساعدة المنقذة للحياة لـ 2.3 مليون شخص، قتل أكثر من 100 من موظفيها في الأشهر الـ4 الماضية.

وشارك الآلاف في «صوفيا» عاصمة بلغاري، وفي العديد من المدن المغربية، في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.