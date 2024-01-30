«الضرائب»: توحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة تسهيلا للمستثمرين

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أولويات المصلحة التيسير على المستثمرين، وتوفير كل سبل الدعم والتعاون معهم من خلال توحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ويأتي هذا حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الدخل القومي.

طلبات رد الضريبة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى التزام المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات «الواجب استكمالها»، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد، مضيفة أن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن الأخرى.

ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت رشا عبد العال أنه تم تخصيص روابط إلكترونية للاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، وأيضا معرفة إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، ويمكن زيارتها من هنا.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالضرائب من خلال الخط الساخن 16395.