«الضرائب» تطالب الممولين بالالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية بدءا من 1 فبراير

طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلتين الفرعيتين (الثالثة والرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024.

وأكّدت المصلحة أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن المصلحة من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومُقدمي الخدمات.

وأوضحت المصلحة أن الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني يمكنهم الاستعلام عن قرار الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

كما يمكنهم متابعة جميع الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها من خلال بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني.

وشددت المصلحة على ضرورة الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانبها واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، مؤكّدة أنَّها تتابع تنفيذ المنظومة بشكل دوري، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفات.