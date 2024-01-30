«مطروح» ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع حالة الطقس السيئ

تعرضت مدينة مرسى مطروح، وبعض المدن والمناطق المنتشرة على الساحل الشمالي الغربي من مدينة الحمام شرقاً على حدود الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، ومروراً بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والجراولة وسملا والنصر والشولحي والمتاني والنجيلة والزغيرات وسيدي براني والقطرانى وشماس والزويدة وأبو زريبة وبقبق، إلى سقوط أمطار في ظل سوء الأحوال الجوية.

مطروح ترفع حالة الطوارئ

وتزامناً مع طقس مطروح السيئ أعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ، وتفعيل غرفة عمليات المحافظة لمتابعة جميع مستجدات حالة الطقس، والرد على استفسارات المواطنين والاستجابة مع جميع الشكاوى والدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع والمعدات والسيارات لسحب المياه من مناطق التجمعات خاصة على الطرق الدولية والسريعة مثل طريق «إسكندرية - مطروح الساحل الدولي»، وطريق «مطروح - السلوم»، وكذلك الطرق الداخلية.

تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال

ومع استمرار حالة الطقس اليوم غير المستقر، حذرت مديرية الصحة بمطروح، اليوم، عدم خروج كبار السن ومرضى أمراض الصدر والأمراض المزمنة والأطفال خلال سقوط الأمطار ونشاط الرياح تجنباً تجنباً من التعرض لوعكات صحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال هذا الأيام في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.