كاني ويست يمنع زوجته من استخدام «السوشيال ميديا».. والجمهور يعلق

حالة من الغضب عبر بها جمهور مغني الراب الأمريكي كاني ويست على حالة ما وصفوه بـ«العزلة» التي يفرضها على زوجته الحالية بيانكا سينسوري، ووجه له البعض اتهامات بانه يتعمد إبعادها عن منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب متابعو كاني ويست، عن قلقهم من أن مغني الراب البالغ من العمر 46 عامًا، «يعزل» زوجته من خلال عدم رغبته في استخدامها تطبيقات الوسائط الاجتماعية، على الرغم من قيامه بنشر صور لها عبر حساباته على تلك المنصات، وفقا لما نشره موقع «مترو».

مصدر مقرب من كاني ويست: سلوكه تجاه زوجته مقلق ومخيف

وأشار مصدر مقرب من الزوجين إلى أن «سينسوري» كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نشط حتى تزوجت من «ويست»، مؤكدا أن سلوكه تجاه زوجته «مخيف» و«مقلق»، وأعرب عن غضبه من أن مغني الراب يدعي أن «سينسوري» بحاجة إلى الحماية، لكنه يواصل نشر صور لها على الإنترنت.

وتوالت التعليقات التي تهاجم كاني ويست عبر حسابه على «إنستجرام»، على الصور التي نشرها برفقة زوجته، وجاء فيها: «إنها ترتدي ما يريد، وتذهب إلى حيث يريد، وتفعل ما يريد لأنه ليس لديها خيار آخر حقًا، لقد انتقلت من كونها مصممة الأزياء الخاصة به إلى زوجته، وهي وظيفة ليست مدفوعة الأجر للأسف.. إنها محاصرة».