سماح حسن: الرئيس السيسي يواصل جهوده لوقف التصعيد في غزة ودعم الدول الشقيقة

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى أمس عددًا من الاتصالات من قادة المجتمع الدولي، بينهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة فلسطين وغزة.

وأضافت حسن، حديثها في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المحادثة بين الرئيس السيسي وجوتيريش تناولت خطر التصعيد واستمرار إطلاق النار وعدم التهدئة في المنطقة، كما استعرض الرئيس السيسي الجهود المبذولة كمحاولة لتهدئة الأوضاع في غزة.

وأكدت الكاتبة الصحفية، أنّ المحادثة بين الرئيس السيسي وجوتيريش تناولت الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وكيفية الوصول إلى حل عادل للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة، إضافة إلى تناول صفقات تبادل الأسرى، حيث كان لمصر دورًا مهما في عمليات تبادل الأسرى التي تمت من قبل.

وأضافت سماح حسن أنّ الرئيس السيسي يدعم الأردن الشقيق بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث على الحدود الأردنية السورية، وهو نهج انتهجه الرئيس السيسي بدعم الدول الشقيقة في كل أزماتها.

وأوضحت أنّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني لم تكن مجرد جلسات، ولكن بالفعل نشهد بدء تنفيذ التوصيات التي جرت بالمرحلة الأولى، موضحة أنّ المرحلة الثانية من الحوار الوطني من المقرر أن تبدأ بالتحديات الاقتصادية، حيث تشهد هذه المرحلة مشاركة اجتماعية لأول مرة، وليس فقط أعضاء الحوار الوطني.