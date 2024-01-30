حدث ليلا: القتال يشتد في غزة واستقالة في إسرائيل بسبب حمام سباحة نتنياهو.. وأمريكا تستعد للرد وكوريا الشمالية تطلق الصواريخ

شهد العالم خلال ساعات مساء الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، الثلاثين من يناير الجاري، عدة أحداث سياسية ورياضية وفنية، في تغيرات متسارعة وسط اقتراب انتهاء أول شهر في العام.

اشتباكات في غزة

شهد قطاع غزة، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة ضوئية فوق مخيّم طولكرم، في الوقت الذي أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا، توضح فيه بأنّ الفصائل تخوض اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة، في عدة محاور مختلفة بمخيم طولكرم، فيما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في حي الجنينة، وسط رفح دون إصابات.

استقالة في إسرائيل

نتنياهو يتجاهل الحرب ويأمر بتجديد حمام سباحة منزله لهذا السببhttps://t.co/oYMfyBs18C — بوابة الوطن (@ElwatanNews) January 30, 2024

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، استقالة محاسب مكتب نتنياهو من منصبه، في أعقاب مصادقة ديوان رئيس الوزراء، بالموافقة على تجديد حمام السباحة في منزل نتنياهو، في مستوطنة «قيسارية» رغم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.

أمر أمريكي للرد على قتل الجنود

أفصح موقع أمريكي عن أوامر، أصدرها جو بايدن، بعد «الضربة الأخيرة» التي تلقتها الولايات المتحدة، المتمثلة في استهداف قاعدة عسكرية أمريكية «التنف»، بين حدود المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، قبل أيام، ومقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة 40 آخرين، إذ أمر «بايدن» مستشاريه بتنفيذ الرد الأمريكي، خلال يومين عن طريق حوجات تستهدف ميليشيات مسلحة، وقد تتوسع ضد أفراد إيرانيين في العراق وسوريا، مع إمكانية استهداف أسطول بحري إيراني في الخليج.

كوريا الشمالية تطلق الصواريخ

أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية، اليوم الثلاثاء، على البحر قبالة ساحلها الغربي، بحسب «القاهرة» الإخبارية.

ثورة فلاحين في أوروبا

سجلت فرنسا مظاهرات احتجاجية للمزارعين، بسبب رفضهم رفع الدعم عن وقود الديزل، ورفض استخدام المبيد الحشري، بحجة تقليل التلوث البيئي، بسبب عدم اتفاق مع الحكومة، وسط مظاهرات بدأت في ألمانيا وبولندا وهولندا وعدة دول أوروبية أخرى، بحسب «فرانس 24».

زلزال في الصين

شهدت الصين زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في إقليم سنجان، صاحب الحكم الذاتي شمال غرب دولة الصين، في قارة آسيا، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الثلاثاء.

مطربة أمريكة ستؤثر على الانتخابات الرئاسية

كشف استطلاع رأي جديد، عن تأثير كبير ستقوم المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى نهاية 2024، إذ سيصوت 18% من الناخبين للمرشح الذي ستعلن سويفت تأيده.

كوت ديفوار صاحبة الأرض تطيح بالسنغال حاملة آخر بطولة

أطاح منتخب كوت ديفوار، بمنتخب السنغال في دور الـ 16، في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، التي أطاحت بحامل اللقب السنغال بضربات الترجيح 5-4، بعد التعادل الإيجابي في وقتي المباراة الأصلي والإضافي 1- 1.