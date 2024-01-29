وزير المالية الأسبق: الحوار الوطني أعطى فرصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم

قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إن الحوار الوطني ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامته أعطت فرصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة، موضحًا أن هذا كان هدف الحوار الوطني من الأساس.

وأكد وزير المالية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الحوار مع مجلس الأمناء من أجل الحوار ليس كافيًا، يجب أن نحصل من الحوار على نتائج يمكن الاستفادة بها، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعه مع مجلس الأمناء طالب بتحقيق أهداف، أهمها هو حكاية المنتج الذي من الممكن أن يكون نوع من المقترحات لصانعي السياسة.

وأشار إلى أنه خلال الحوار الوطني كان المهم فيه هو طرح بعض الأفكار التي تساعد على العبور الآمن من الأزمة، مستكملًا: «أنه خلال الحوار الوطني كمقرر عام للمحور الاقتصادي حصل على 8 محاور، وكانت أسهل هذه المحاور هي المحاور الأربعة الأولى وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار الخاص، وهذه هي الموضوعات التي نتج منها منتج محدد وعرضت على المسؤولين».