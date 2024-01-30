«الأزهر والقضية الفلسطينية» في 4 مجلدات بمعرض القاهرة للكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، كتاب «الأزهر والقضية الفلسطينية» في 4 مجلدات، تضم العديد من الأبحاث التي نشرت في مؤتمرات عقدت في الأزهر الشريف لهذه القضية وما يتعلق بها، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

الأزهر والقضية الفلسطينية

وأكد الأزهر، في بيان له، أن الكتاب جاء انطلاقا من الأحداث الجارية، وما يحدث لأخواننا من أهل غزة من قتل وتشريد وتدمير واعتداءات، لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلا، حتى أنها وصفت من قبل بعض ساسة الغرب بأنها نازيَّةٌ جديدة، تقوم بها إسرائيل على شعب أعزل، يأبى الذل ويرفض الاستكانة؛ فقد رأى الأزهر ممثلا في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية العمل على انتقاء مجموعة من الأعمال العلمية، التي تسهم في تبصير الأجيال الموجودة بالقضية الفلسطينية وأبعادها، وواجب الأمة نحوها، خصوصا وأن هذا العدو يزعم أن القضية الفلسطينية لم تعد تشغل بال شباب العرب والمسلمين، ولكن الواقع أثبت كذبه وبهتانه.

زيادة الوعي والنهوض بالفكر

واختتم الأزهر بيانه بأن كتاب الأزهر والقضية الفلسطينية جاء إيمانا من الأزهر بأن زيادة الوعي والنهوض بالفكر لا يتحققان إلا بالمعرفة العلمية الرشيدة، التي تبصر بحقائق الأشياء، وأنهما - أي زيادة الوعي والنهوض بالفكر - بوابة الأمة لاستعادة حقوقها المسلوبة، وتطهير أرضها من دنس اليهود، والحفاظ على مقدساتها من قبل المحتل الإسرائيلي.