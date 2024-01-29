انعقاد اختبارات الصوت لأئمة القبلة بالجامع الأزهر استعداد لشهر رمضان

انعقدت اليوم، اختبارات الصوت والآداء للمرشحين لإمامة القبلة والمقارئ بالجامع الأزهر الشريف ومدينة البعوث الإسلامية، وذلك للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك وفق توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور محمد الضويني وكيل الأزهر.

إتقان الحفظ والتمكن من أحكام التلاوة

يأتي هذا عقب اختبارات الحفظ والتلاوة والإتقان التي عقدها الجامع الأزهر في مطلع الشهر الجاري لعدد من المرشحين لاختيار أكثر الأصوات تميزا، إلى جانب إتقان الحفظ والتمكن من أحكام التلاوة والقراءات بما يتناسب مع مكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية.

وانعقدت الاختبارات برئاسة محمد الضويني وكيل الأزهر، وعضوية نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأسامة الحديدي مدير مركز الفتوي الإلكترونية، وأبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد لأزهرية.

الشعائر الدينية في الجامع الأزهر خلال رمضان

وتتضمن الشعائر الدينية التي تقام في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الفضيل صلاة التراويح والقيام، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

يأتي ذلك برعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وهاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، وأحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.