توقفي عن استخدامها فورا.. تحذير من أواني طهي تسبب أضرارا صحية جسيمة

مع اعتقاد الملايين بأن الحلل والمقالي غير اللاصقة والسيراميك، خيارا آمنا لأي سيناريو طهي، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك، بعد الكشف عن مخاطر صحية تتشكل بسببها في حالات معينة.

مقطع فيديو حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة، رغم أن مدته لم تتجاوز 33 ثانية، للدكتورة بونام ديساي خبيرة التغذية، كشفت خلاله كوارث صحية ناتجة عن هذا النوع من الحلل والمقالي، بحسب موقع «jpost».

كيف تسبب حلل ومقالي الطهي أضرارا صحية؟

«المقالي والحلل غير اللاصقة عند تعرضها لأي خدش، يمكن أن تدخل الملايين من المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الطعام»، هكذا كشفت الطبيبة عن الحالة التي يمكن أن تسبب كارثة صحية حال استخدام تلك الأنواع في الطهي.

تحذير من الحلل والمقالي السيراميك

هل يمكنك استخدام مقلاة السيراميك؟ بالنسبة لأولئك الذين يفترضون أن التحول إلى المقالي الخزفية يحل هذه المشكلة، أطلقت الطبيبة تحذيرا آخر، مؤكدة «أن المقالي والحلل الخزفية أو السيراميك تحتوي عادة على طبقة أساسية من الألومنيوم، والتي يمكن أن تتسرب إلى الطعام».

وبحسب التقرير، فإن الدائن الدقيقة، التي تُعرف بأنها جزيئات بلاستيكية أصغر من 5 مليمترات، واللدائن النانوية، التي يقل حجمها عن 1 ميكرومتر، هي من مسببات اختلال الغدد الصماء، والتي يمكنأن تؤدي إلى اختلالات هرمونية، ومشكلات في الخصوبة، وحتى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأظهرت دراسة أسترالية أن خدشًا واحدًا على مقلاة مطلية بالتفلون، وهو بلاستيك صناعي يتكون من ذرات الكربون والفلور، يمكن أن يطلق ما يقرب من 9100 جزيء بلاستيكي، في حين أن العواقب طويلة المدى لتناول الألومنيوم، لا تزال غير مؤكدة، حيث تفيد تقارير «Cook's Illustrated» أن بعض الوكالات الصحية توصي بتقليل التعرض الغذائي له كلما أمكن ذلك.

ما نوع المقلاة الواجب استخدامها؟

يعد الحديد الزهر، والفولاذ المقاوم للصدأ، والزجاج، وأواني الحديد الزهر المطلية بالمينا تعتبر بدائل مناسبة، كما يقترح موقع الويب المستدام «gozerowaste».

تزايدت المخاوف بشأن المواد البلاستيكية الدقيقة في السنوات الأخيرة، حيث يحتوي بعضها على مواد البيرفلوروألكيل (PFAS)، المعروفة أيضًا باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، بسبب طبيعتها الثابتة، التي تتواجد في عديد من أدوات الطهي غير اللاصقة، وقد تم ربطها بعديد من المشكلات الصحية.