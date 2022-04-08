تكسير الحلل والأطباق أبرزها.. تعرف على أغرب عادات السودانيين في رمضان

تحدثت الإعلامية مي إيهاب، عن عادات وتقاليد أهل السودان في شهر رمضان المعظم، وذلك خلال برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، والتي تشبه إلى حدٍ كبير العادات المصرية، عدا بعض العادات التي تحدثت عنها «مي» مثل تكسير الأطباق قبل شهر رمضان.

وأوضحت مي إيهاب أن السودانيين يصومون نحو 14 ساعة، وأن أكثر من 97% من أهل السودان مسلمين، لافتةً إلى أنهم يتفقون مع المصريين في تخزين ياميش شهر رمضان الكريم.

أغرب عادة للسودانيين في رمضان

وتحدثت «مي» عن أغرب عادات السودانيين خلال شهر رمضان، حيث أن لديهم عادة غريبة وهي تكسير الحلل والصواني والأطباق القديمة: «بيدخلوا رمضان كله جديد في جديد».

وأشارت «مي» إلى أن السودانيين يعلقون زينة وفانوس رمضان مثل الشعب المصري، معبرة عن ذلك بقولها: «بيكون فيه احتفال وبهجة في كل مكان وانتشار لزينة رمضان والفوانيس النحاس بتبقى موجودة في كل مكان»، موضحة أنهم يحرصون على إطعام الطعام في الموائد حيث تتراص السيارات في الشوارع من أجل تناول طعام الإفطار.

سوداني يكشف أبرز عادات السودانيين في رمضان

وتحدث السوداني مصطفى محمود، ضيف الحلقة، عن بعض العادات السودانية خلال الشهر الكريم، قائلًا إنهم يتناولون مشروبات مثل الكركدية الحلو والمر، مشيرًا إلى أن الوجبة الرئيسية خلال شهر رمضان في السودان هي «العصيدة ومعها التدلية وملح الربع».

وأوضح «محمود» أن السودانيين يزينوا المساجد وينظفوا أماكن العبادة ليشعر الإنسان بأنه يدخل لشهر كريم ومبارك، كما يحرصون على قراءة القرآن جماعة في المساجد والأسواق والخلوات وختام القرآن في المساجد خلال شهر رمضان.

وتابع: «في الـ10 الأواخر من رمضان كل المساجد تكون أصواتها مرتفعة بالقرآن في الفترة من بعد الإفطار وحتى صلاة الفجر، كما يحرصون على إحياء ليلة القدر».