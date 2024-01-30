«الزراعة» تنظم قافلة الخير البيطرية المجانية لعلاج المواشي بالدقهلية

نفذت وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي، قافلة الخير البيطرية المجانية الثامنة، إلى محافظة الدقهلية، بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، ومديرية الطب البيطري بالدقهلية، ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية، وكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، ومستشفى بروك الخيرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، مشيرة إلى أنها عالجت الأبقار والجاموس بمقر القافلة، إلى جانب إجراء زيارات لأماكن المواشي، وعمليات جراحية، والكشف باستخدام أجهزة السونار.

تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية

وتهدف سلسلة القوافل لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية لها، ولضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية.

وجرى تنفيذ قافلة إرشادية زراعية إلى جانب قوافل الخير، وشهدت مناقشة أهم الأمراض التي تصيب محصول القمح وطرق المكافحة، وترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة الزراعية، بهدف توعية المزارعين بالطرق السليمة في زراعة القمح، وتفادي الاستهلاك الزائد من المبيدات من أساتذة متخصصين في هذا المجال.

زيادة الإنتاجية الغرض الأساسي

من جهته، قال ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذه القافلة إحدى سلسلة القوافل التي ينظمها وينفذها المعهد، مع الجهات المتخصصة ذات الصة والقطاع الخاص، لدعم المربين، وتحسين أحوال معيشتهم، وحل المعوقات التي تواجههم على أرض الواقع، لزيادة الانتاجية في كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها.

وشدد «شاهين» على أن جميع إمكانيات المعهد بالمقر الرئيسي وفروعه، في خدمة المربين والمزارعين.