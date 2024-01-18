خبير علاقات دولية: 2024 عام انعدام اليقين بتوفير الأمن الغذائي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك عنوانا عريضا لعام 2024 وهو انعدام اليقين فيما يتعلق بالأمن الغذائي على المستوى العالمي، لأن العالم يدخل العام الجديد ولديه إرث كبير، من المشكلات والتحديات من العام السابق 2023 والأعوام التي تسبقه، المتعلقة باستمرار النزاعات والحروب والصراعات في الكثير من مناطق العالم بقارات العالم الرئيسية إفريقيا وآسيا وأوروبا.

استمرار التعثر والاستقطاب الدولي بملف التغيرات المناخية

وأضاف خبير العلاقات الدولية في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا عام 2024 يشهد كذلك استمرار التعثر والاستقطاب الدولي فيما يتعلق بالجهود الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على الأمن الغذائي لأنها ساهمت في انتشار التصحر والجفاف وشح الأمطار وهذا أثر بالتبعية على الزراعة والأمن الغذائي.

عدم التزام الدول الكبرى بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ

وأوضح أن هذا الاستقطاب العالمي فيما يتعلق بالدول الكبرى وعدم التزام الدول الكبرى بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة، خاصة التوسع بالاقتصاد الأخضر ومساعدة الدول النامية أثرت على الدول النامية خاصة في إفريقيا.