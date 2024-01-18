برلماني: تعزيز الاستثمارات الزراعية في أفريقيا تستهدف تعزيز الأمن الغذائي

قال محمد سلطان عضو مجلس النواب إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية الزراعية في قارة القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للقارة السمراء.

وأوضح سلطان في بيان له، أنَّ مصر تمتلك الكثير من المقومات والخبرات اللازمة في مجال الاستثمار الزراعي التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على التنمية البشرية.

الاستثمارات الزراعية في أفريقيا

وأكّد عضو مجلس النواب، أنَّ الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بين كل دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وتحويلها لقارة منتجة بدلا من مستوردة، مشيرًا إلى أنَّ مصر تمتلك رؤى وخطط استراتيجية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من موارد القارة السمراء مما يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف المعنية.

دعم آليات التكامل الإقليمي

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنَّ تعزيز الاستثمار الزراعي سيسهم في دعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية وتحقيق الأمن الغذائي لكل دول القارة.

يُشار إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد.