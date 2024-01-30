هل تعاني من ضعف العضلات؟.. افحص سكر الدم فورا

يعاني كثير من الناس من آلام العضلات، ما قد يكون مؤشرًا على مرض السكري، بسبب استخدام هرمون الأنسولين بطريقة خاطئة، قد تؤثر على مستويات السكر في الدم، ويتبعها ضعف العضلات، وربما لا يعرفون أن ذلك سبب الآلام.

ما علاقة سكر الدم بضعف العضلات؟

تحدث الدكتور محمد عز، أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية، لـ«الوطن»، عن علاقة ضعف العضلات بمرض السكر، موضحا أن المصابين بداء السكري أكثر عرضةً للإصابة بالتهاب المفاصل وضعف العضلات وأمراض العظام: «المريض بيكون مش عارف الألم الشديد للعضلات سببه إيه، فبنطلب تحليل نسب السكر في الدم، وبنبدأ نظبط الجسم وهرمون الأنسولين، لعدم التأثير على العضلات، وبالتالي تجنب آلام المفاصل»، مؤكدًا أن يجب دومًا فحص السكر في الدم.

علاج ضعف العضلات

يضيف «عز»، أن بعض العلاجات لضعف العضلات، تتمثل في التالي:

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- تمارين تمدد العضلات.

- زيادة نشاط الجسم ومرونته لتخفيف آلام العضلات.

- العلاج الطبيعي للمساعدة على تقوية العضلات وعدم فقدان وظيفة الجسم.

- العلاج الدوائي ونظام المكملات الغذائية.

كيف يقوي مريض السكر عضلاته؟

ويوضح أن علاج مريض السكر لضعف عضلاته، تتمثل في التالي:

- التحكم في مستويات سكر الدم.

- العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب.

- الحفاظ على وزن صحي ومثالي.

- تناول أغذية من الحبوب الكاملة، والخضروات والفواكه.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- الحصول على جلسات العلاج الطبيعي لدعم العضلات.

- المشي السريع من مرة إلى مرتين أسبوعيًا.