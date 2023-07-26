«الصحة» تكشف عن فوائد تناول الأسماك.. تحارب التهاب المفاصل

نصحت وزارة الصحة والسكان بتناول الأسماك، إذ أنها غنية بالأوميجا 3 الضروري لتحسين الذاكرة، وله القدرة على محاربة التهابات المفاصل والتقليل من حدتها وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.

فوائد الأسماك على العظام والعين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، فوائد تناول الأسماك على العظام والمفاصل، وقالت الأسماك تساعد على الحفاظ على صحة العظام كلها

تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تناول الأسماك بكثرة يساعد على في الحفاظ على صحة العظام والعيون، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، أن الأسماك تساعد على تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم، بالإضافة الى خطر الإصابة بالسكات الدماغية والنوبات القلبية والحد من تجلد الدم .

وفي سياق منفصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين المشاركة في حملة «100 يوم صحة» والاستفادة من الخدمات التى تتضمن الكشف عن حديثي الولادة والسيدات وكبار السن، لافتة الى أن الكشف والعلاج مجانا ولا تقصر على الكشف والعلاج بل تقديم المشورة الطبية وعرض التثقيف الغذائي.