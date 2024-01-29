بعد تحذير الأرصاد من طقس الساعات المقبلة.. نصائح لتجنب التهاب المفاصل

انخفاض كبيرة في درجات الحرارة تشهدها الفترة الحالية في مختلف البلاد، نظرا لتعرضها لمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ويتسبب في كتل هوائية شمالية مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بنزلات البرد والسعال، وكذلك زيادة آلام المفاصل التي عادة تؤثر على كبار السن أو الرياضيين أو الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير روشتة للتعامل معها خلال فصل الشتاء.

قال الدكتور إبراهيم صابر الزلوع، أخصائي جراحة العظام والكسور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عندما يتعرض الجسم للشعور بالبرودة خلال فصل الشتاء يوصِّل الدم للأعضاء المهمة للجسم مثل القلب والرئتين وأيضا المخ، بالتالي يقلل من التغذية الدموية للمفاصل والأطراف وأيضا يؤدي إلى خفض الدورة الدمورية، ما يسبب الإصابة بتشجنات بسيطة تحدث زيادة في التهابات المفاصل.

نصائح لتخفيف آلام المفاصل

وتابع «صابر» أن من أجل التغلب على التهاب المفاصل في فصل الشتاء وأيام البرد القارس يجب على الأشخاص الإكثار من تناول المشروبات السائلة وممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة، مضيفا أن من الضروري تدفئة منطقة الرقبة لأن تقلل من التهاب المفاصل، ويجب أيضا تناول السوائل التي تؤدي إلى حرق الدهون والحرص على تناول فيتامين «د» لأنه يقلل من التهاب المفاصل وآلام العظام بشكل عام، ناصحا المرضى بفقدان الوزن وممارسة الرياضة بشكل يومي.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن غدا الثلاثاء يشهد تساقط حبات البرد لأول مرة وتسقط كرات البرد على المناطق الساحلية في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كما تشهد السواحل الشرقية مثل محافظة بورسعيد ودمياط وشمال سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة أمطارا متوسطة وتكون خفيفة على محافظة القاهرة.