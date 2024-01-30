في ذكرى اغتيال «زعيم البسطاء».. مواقف لا تنسى لغاندي

رغم نشأته في عائلة ثرية، إلا أنه كرس حياته لخدمة الفقراء والمستضعفين من بني شعبه بمواقف خلدته في كتب التاريخ تحت اسم «المهاتما» التي تعني الروح العظيمة، إنه موهانداس كرمشاند غاندي، الزعيم الهندي الذي ناضل بوصفه ناشطا سياسيا، من أجل تحرير بلاده من الاحتلال البريطاني، مدافعا عن حقوق الفقراء الذين تعرضوا للظلم والتهميش داخل مجتمعهم.

مواقف كثيرة للزعيم الهندي، جعلته محفورا ليس فقط في ذاكرة الهند وإنما جعلته زعيما يحتذى به وسط شعوب العالم، إذ اتبع غاندي نهج الاحتجاجات السلمية لمواجهة العنف، متبعا فلسفة تقوم مبادئها على البساطة واحترام الآخر والتعايش السلمي القائم على المساواة، وخلال مسيرته السياسية نجح في التعبير عن صوت الأقليات من خلال سفره إلى جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، إذ شغلته قضية التمييز العنصري الذي يعاني منه ذوو البشرة السوداء في تلك البلاد.

غاندي وسياسة المقاطعة

حينما اشتد تضييق سلطات الاحتلال البريطاني على حركات المقاومة التي تزعمها غاندي، دعا الأخير إلى مقاطعة المنتجات والسلع البريطانية، مشجعا كل منزل بالهند لامتلاك عجلة غزل خاصة به يستطيع من خلالها صناعة ملابسه بعيدا عن القماش المصنوع في بريطانيا، إذ كان يعتقد أن الحل الوحيد للهند كي تنال استقلالها هو الاعتماد على الإنتاج مقابل الاستهلاك، الأمر الذي يضمن للأيدي العاملة فرص عمل تنهض بهم.

لم يكتف غاندي عند هذا الحد بل ناشد الموظفين في الخدمات المدنية إلى التوقف عن العمل لدى البريطانيين، وكذلك التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الأجنبية بالانقطاع عنها.

غاندي وقضية الفقراء

نال غاندي احترام المجتمع الهندي، من خلال دعمه للفقراء والصلاة من أجلهم، ومن بين مواقفه الإنسانية، أنه فقد «فردة» من نعاله وهو يهرول ليلحق بقطار متحرك، فما كان منه حين صعد إلا أن رمى «الفردة» الأخرى التي استقرت بقدمه، وحين سئل عن السبب قال إنه يتمنى حصول شخص محتاج على حذائه كامل فيستفيد به.

وحين فرضت بريطانيا هيمنتها على الملح، فحرّمت على الهنود جمعه وإنتاجه وبيعه، مما يضر بالكثير من المواطنين البسطاء، تحرك غاندي عام 1930 ضد الهيمنة البريطانية من خلال مسيرة الملح الشهيرة التي امتدت حتى شواطئ بحر العرب، وجمع المشاركون الملح متحدين احتكار سلطات الاحتلال البريطانية للسلعة ذات القيمة الاقتصادية العالية.

غاندي والسجن

تعرض غاندي للسجن أكثر من مرة بسجون الاحتلال البريطاني، إلا أن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن طبقة «الداليت» التي تعني المنبوذين، وهم الفقراء من الشعب الهندي الذين تعرضوا للاستبداد والعمل بلا مقابل لدى البريطانيين، حتى خرج غاندي إلى العالم خلال الحرب العالمية الثانية مدشناً حملته «اتركوا الهند» في خطاب غير مباشر للأمم المتقدمة كي تساعد بلاده في نيل الاستقلال.

اغتيال غاندي

تحققت أهداف غاندي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالفعل حصل على استقلال بلاده في عام 1947، لكن انقسام البلاد إلى دولتين: الهند وباكستان، بدد آماله في تعايش المجتمعات الهندوسية والمسلمة مع بعضها في ولاية واحدة، وكان موقف غاندي واضحاً بميله إلى حماية المسلمين الذين اختاروا البقاء في الهند عن الهجرة إلى باكستان، وهو ما أثار حنق شاب هندوسي متعصب قرر أن يطلق النار عليه في يوم الثلاثين من يناير عام 1948، لتنتهي بذلك قصة كفاح زعيم هندي اعتبره العالم رمزا من رموز السلام والنضال الشعبي.