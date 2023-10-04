السفارة الهندية في القاهرة تحتفل بعيد ميلاد المهاتما غاندي

قام السفير الهندي في مصر أجيت جوبتيه، بزراعة بعض النباتات اليوم الاثنين كرمز للصداقة بين البلدين احتفالاً بالذكرى الـ154 لميلاد زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في القاهرة، وألقى سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتي الكلمة الافتتاحية للحفل.

غناء بعض ترانيم غاندي المفضلة

بحسب بيان صادر عن السفارة الهندية في القاهرة صباح اليوم الأربعاء، وضع المشاركون الزهور على تمثال غاندي النصفي في حديقة الحرية بالزمالك، والتي تم وضعه بالحديقة عام 2019، وجرى تقديم بعض الترانيم المفضلة لدى غاندي، ومثل الفريق محمد سلطان، رئيس قطاع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، الحكومة المصرية، وقدم احترامه للمهاتما غاندي الذي يحظى باحترام واسع في مصر باعتباره رمزا للحركة المناهضة للاستعمار، وقام السفير جوبتيه واللواء محمد سلطان بزراعة نبتتين صغيرين كرمز للصداقة خلال هذه المناسبة.

حضور عدد كبير من الشخصيات العامة

حضر الاحتفال، بريتي جوبتييه، حرم السفير، ونائب رئيس البعثة أشيش جوبتيه، ورئيس السفارة جوهون كيركيتا، وزوجات الدبلوماسيين الهنود، وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية، وأعضاء الجالية الهندية في مصر.