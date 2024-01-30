10 فوائد مذهلة لتناول الحليب الذهبي.. أبرزها الوقاية من نزلات البرد

الحليب الذهبي أو حليب الكركم، هو مشروب هندي الأصل، انتشر تناوله في العديد من الدول بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تقدم فوائد صحية مذهلة للجسم، على رأسها تعزيز صحة جهاز المناعة ومحاربة البكتيريا والفيروسات، وسمي بهذا الاسم لأن الكركم يعطي اللون الذهبي إلى الحليب.

علاج نزلات البرد

أثبتت التجارب والأبحاث العلمية أن مسحوق الكركم المُضاف إلى الحليب، يساعد على تنقية الجسم من السموم، ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد، كما تحتوي مادة الكركمين الموجود في الكركم على خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعل مشروب الحليب الذهبي مفيدًا في علاج حالات التهاب المفاصل والبنكرياس والأمعاء، بحسب ما ذكره موقع Bright side health line.

بدورها أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أن الكركم بمثابة مضاد حيوي قادر على محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات، لذا يمكن إضافته للمأكولات والمشروبات لعلاج نزلات البرد، كما يساعد تناول الحليب الذهبي على تحسين عملية التمثيل الغذائي وبالتالي التخلص من الدهون الزائدة وفقدان الوزن بشكل صحي.

الوقاية من السرطان

ويمكن رصد العديد من الفوائد الأخرى للحليب الذهبي أو حليب الكركم على الجسم والصحة العامة، بحسب ما أضافته استشاري التغذية على النحو التالي.

- يقلل الكركم من الإجهاد التأكسدي الذي يتسبب في الأمراض الخطرة والمزمنة كالسرطان، لذا يمكن أن يساعد تناول الحليب الذهبي على وقف نمو الأورام السرطانية.

- يقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لقدرته على منع إفراز السيتوكينات في الجسم المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يساعد تناول الحليب الذهبي على تحسين صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر.

- يساعد تناول الحليب الذهبي على تقوية العظام لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين د.

- يحتوي الكركم على مواد وعناصرغذائية تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.