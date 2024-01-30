مدبولي يتابع إجراءات حوكمة المنظومة الضريبية وسرعة إنهاء المنازعات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، خاصة سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، بحضور رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية.

واستهل وزير المالية اللقاء، بالتأكيد أنّ المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلا عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي.

وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور محمد معيط الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن يسهم القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل النظم التقليدية «الورقية» مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، ما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة.

وأشار الوزير إلى تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.

وخلال اللقاء، شرحت رئيس مصلحة الضرائب بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية، وبينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.