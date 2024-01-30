«السياحة»: لجنة علمية لفحص القطع الأثرية المصرية في فنزوبلا وإعادتها لمصر

قالت وزارة السياحة والآثار إنَّه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة علمية أثرية مختصة من مصر وفنزويلا لفحص القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة والموجودة بمتحف الفن بمدينة كاراكاس عاصمة دولة فنزويلا للتأكّد من اثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة ومن ثم إعادتها لمصر من جديد.

وأضافت وزارة السياحة، في بيان صحفي اليوم أن هذا الاتفاق جاء خلال اللقاء الذي جمع اليوم بين أحمد عيسي وزير السياحة والآثار وErnesto Villegas Poljak وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أكد الوزير الفنزويلي علي حرص بلاده وإيمانها بأهمية أن تتواجد الآثار في بلدها الأم.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، لافتة إلى أن وزير السياحة ثمن خلال اللقاء العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا والتي تشهد تعاوناً في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

تشكيل بعثة علمية أثرية مشتركة بين البلدين

ولفتت إلى أنَّ اللقاء تناول بحث إمكانية التعاون في التدريب وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف والترميم وأعمال الحفائر الأثرية، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات، كما تم مناقشة مقترح تشكيل بعثة علمية أثرية مشتركة بين البلدين تشارك في أعمال الحفائر الأثرية في مصر، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في ملف استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية خارج البلاد، ومكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار انه تم بحث إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مدينتي كاراكاس بفنزويلا والقاهرة بمصر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية بين البلدين، إذ أشار عيسى إلى أنه سوف يتم عرض ومناقشة هذا الموضوع مع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لدراسة مدى إمكانية تنفيذه.

ومن جهته، أعرب وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا عن حرص دولته على تحقيق مزيد من التقارب في العلاقات بين البلدين وأن تشهد مزيداً من التعاون في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

كما أبدى عن إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بما تشهده من تطور حيث تؤكد للعالم على أن مصر ليست فقط لديها ماضي وحضارة عريقة وإنما أيضاً لديها حاضر ومستقبل مشرق.