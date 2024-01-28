وفد من وزارة السياحة والآثار يتفقد سيناريو العرض بمتحف كفر الشيخ

أجرى مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، جولة ميدانية اليوم الأحد، في زيارة تفقدية قام بها لمتحف كفر الشيخ، بحضور علي ضاحي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف الأثرية والتاريخية.

وكان في استقبال رئيس القطاع لدى وصوله، الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، وأمناء المتحف.

سيناريو العرض المتحفي

وتفقد رئيس قطاع المتاحف، جميع قاعات متحف كفر الشيخ، واستمع لشرح مفصل عن سيناريو العرض المتحفي الخاص به، كما تفقد القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

وفي جولته التقى رئيس القطاع، العاملين بالمتحف، وتعرف على خطة العمل المستقبلية الخاصة بمتحف كفر الشيخ في الفترة القادمة، وتعرف على السلبيات والعقبات، ووعد بسرعة حل جميع المشكلات في القريب العاجل، وأثنى على كافة الجهود المبذولة بالمتحف، خاصةً خلال تنفيذ برامج الفعاليات والأنشطة والمعارض المتنوعة التي تُقام به، وإظهارها في أحسن صورة، بالطريقة التي تليق بهذا الصرح التاريخي العظيم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.