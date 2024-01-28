رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة تثمن مشاركة فنزويلا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب:

إلهام الكردوسي
08:22 م | الأحد 28 يناير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء اليوم، إرنستو بيياجاس، وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا، فور وصوله لمصر للمشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب.

معرض الكتاب 2024

وخلال اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها الفنزويلي، وثمنت أهمية المشاركة الأولى للجانب الفنزويلي بمعرض الكتاب، كونها تمثل إضافة قوية للمعرض على صعيد التنوع الثقافي، الذي يستهدف المعرض تفعيله على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، نقل وزير الثقافة الفنزويلي، تحية نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثمَّن دور مصر في حل قضية فلسطين، مُعبرًا عن احترامه وتقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأعرب «مادورو» عن أهمية هذه المشاركة، كونها تمثل نقطة انطلاقة لتفعيل المزيد من التعاون الثقافي والفني بين الدولتين.

واختتم اللقاء بشكر وزيرة الثقافة المصرية على حفاوة الاستقبال، متمنيًا المزيد من التعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين.

اقرأ المزيد:

أبرز فعاليات معرض الكتاب 2024 اليوم الأحد.. ندوات وأنشطة

أطفالنا سفراء التنمية المستدامة.. ورشة في معرض الكتاب 2024

وزيرة الثقافة: تخصيص صالة كاملة للطفل في معرض الكتاب 2024

فعاليات معرض الكتاب اليوم السبت 2024.. ندوات وأنشطة متنوعة
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي