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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكيل الأزهر: مشروع «سفراء المشيخة» يخدم للطلاب بهدف تعزيز المهارات والقدرات

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:32 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن مشروع «سفراء الأزهر» الذي تدعمه منظمة «خريجي الأزهر» يقدم خدمات جليلة لأبنائنا الطلاب الأزهريين؛ لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مطالبا بالمزيد من الجهد حتى يحدث تضافر الجهود بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمشاركة الفعالة في هذا المشروع؛ ليكون هذا العام منطلقًا جديدًا لإضافة ما هو أفضل للمتدربين.

 الضويني يطالب بتفعيل أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

وطالب الضويني بتفعيل أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال هذا المشروع بمشاركة الفروع الداخلية وبالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، وأشاد أيضًا بخريجي الأزهر النابغين الذين يتولون مواقع مهمة في المجتمع، كما حضر اللقاء منسقو مشروع «سفراء الأزهر» بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية، ولفيف من أساتذة جامعة الأزهر، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر» في مستهل العام الجديد، بمقر المنظمة بمدينة نصر.

 

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