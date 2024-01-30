رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«القاهرة الإخبارية»: الأوضاع تزداد سوءًا في غزة لإجبار السكان على النزوح

كتب:

هانى حسن
02:48 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من غزة

بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من غزة

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الوضع يزداد سوءا في قطاع غزة، مع تكثيف الغارات والأحزمة النارية الإسرائيلية على مختلف محافظات القطاع.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تطلق قذائفها عشوائيا تجاه المناطق السكنية، بينما تطلق الزوارق البحرية قذائفها على المناطق الغربية بطول الشريط الساحلي.

وأشار إلى أن خان يونس تشهد توغلا إسرائيليا، بينما تواصل قوات الاحتلال مطالبة الفلسطينيين بالنزوح إلى رفح.

اقرأ المزيد:

«بلينكن»: مقترح صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قوي ومقنع

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس

«القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على خان يونس

منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار مستشفى ناصر في خان يونس

استمرار نزوح الفلسطينيين من خان يونس تجاه جنوبي غزة
بقلم هانى حسن