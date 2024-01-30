«القاهرة الإخبارية»: الأوضاع تزداد سوءًا في غزة لإجبار السكان على النزوح

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الوضع يزداد سوءا في قطاع غزة، مع تكثيف الغارات والأحزمة النارية الإسرائيلية على مختلف محافظات القطاع.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تطلق قذائفها عشوائيا تجاه المناطق السكنية، بينما تطلق الزوارق البحرية قذائفها على المناطق الغربية بطول الشريط الساحلي.

وأشار إلى أن خان يونس تشهد توغلا إسرائيليا، بينما تواصل قوات الاحتلال مطالبة الفلسطينيين بالنزوح إلى رفح.