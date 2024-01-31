منها المصطفى وطه.. ما عدد أسماء وألقاب النبي محمد؟

سُمي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالكثير من الأسماء التي وردت في القرآن الكريم والسنة، والتي تدل جميعها على معاني الحمد الكثير والأخلاق الحميدة الحسنة، وورد عن بعض العلماء أن أسماءه قد وصلت إلى 93 اسما، إلا أن الشائع منها هو الثابت في القرآن والموثق بالكتب الدينية.

5 أسماء موثقة في القرآن والسنة

صرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بـ 5 أسماء له موثقة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، إذ سماه الله تعالى في كتابه العزيز محمد وأحمد، كما وردت أحاديث تنص على أسماء أخرى للنبي منها قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، (لِي خَمْسَةُ أسْماءٍ: أنا مُحَمَّدٌ، وأَحْمَدُ، وأنا الماحِي الذي يَمْحُو اللَّهُ بي الكُفْرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ علَى قَدَمِي، وأنا العاقِبُ)، بحسب ما ذكره كتاب أسماء النبي في القرآن والسنة لعاطف المليجي.

كما جاء عن أبي موسى الأشعري: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ)، ويعتبر اسم محمد هو الأشهر الذي سماه به جده، وورد ذكره أربع مرات في القرآن الكريم في سور محمد، وآل عمران، والفتح، والأحزاب، واسم محمد هو الذي يناديه الله عز وجل وملائكته به.

عبد الله والبشير من أسماء خاتم الأنبياء

وسُمي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء شهيرة وردت في آيات قرآنية، مثل:

- عبد الله، الوارد في قول الله تعالى (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا).

- الأمي، كما جاء في قول الله (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ).

- الرحيم في قوله تعالى (لَقَد جاءَكُم رَسولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنينَ رَءوفٌ رَحيمٌ).

- البشير، ورد في قوله تعالى (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا).

- النذير الذي جاء في قوله تعالى (إِنَّما أَنتَ نَذيرٌ وَاللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ وَكيلٌ).

وعُرف عن محمد صلى الله عليه وسلم، أسماء أخرى عديدة، بحسب ما أوضحه كتاب أسماء النبي في القرآن والسنة لعاطف المليجي؛ منها الطاهر، والمُطهر، المتوكل، النور، المصطفى، طه، الصادق الأمين، السراج المنير، المدثّر، والمزمّل.