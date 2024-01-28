«مياه الدقهلية» تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة.. 4 مستويات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم مع قرب حلول شهر رمضان للعاملين وأبنائهم في الشركة.

مستويات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أن مسابقة حفظ القرآن الكريم 3 مستويات كالتالي:

- المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا

- المستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم نحو15 جزءا

- المستوى الثالث حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم أي 22 جزءا

- المستوى الرابع حفظ ربع القرآن الكريم أي 7 أجزاء.

مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وأكدت أنه يجري اختبار المتسابقين من خلال لجنة من مديرية الأوقاف، ولا يحقق للفائزين في المستويات الثاني والثالث والرابع من المسابقة في عام 2022 أو 2023 المشاركة في المسابقة، إلا إذ كان في مستوى أعلى من المستوى الفائز به.

وأوضحت أنه يتم التقديم في المسابقة حتى 10 مارس المقبل، في إدارة العلاقات العامة بالشركة، ويتم إخطار المشتركين بموعد الاختبارات.