«مياه الدقهلية» تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة.. 4 مستويات
كتب:
آية حسنين
12:04 م | الأحد 28 يناير 2024
مسابقة حفظ القرآن الكريم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم مع قرب حلول شهر رمضان للعاملين وأبنائهم في الشركة.
مستويات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أن مسابقة حفظ القرآن الكريم 3 مستويات كالتالي:
- المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا
- المستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم نحو15 جزءا
- المستوى الثالث حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم أي 22 جزءا
- المستوى الرابع حفظ ربع القرآن الكريم أي 7 أجزاء.
مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية
وأكدت أنه يجري اختبار المتسابقين من خلال لجنة من مديرية الأوقاف، ولا يحقق للفائزين في المستويات الثاني والثالث والرابع من المسابقة في عام 2022 أو 2023 المشاركة في المسابقة، إلا إذ كان في مستوى أعلى من المستوى الفائز به.
وأوضحت أنه يتم التقديم في المسابقة حتى 10 مارس المقبل، في إدارة العلاقات العامة بالشركة، ويتم إخطار المشتركين بموعد الاختبارات.